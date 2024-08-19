Вагоны для бакинского метро сделают в России

Путин: РФ заключила контракт на производство вагонов для бакинского метро

Российская компания «Трансмашхолдинг» заключила контракт на производство вагонов для метрополитена Баку. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, его цитирует РИА Новости.

Кроме того, Путин рассказал, что российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод собираются выпускать современные танкеры класса «река-море» для перевозки нефтепродуктов. Ожидается, что с их помощью получится серьезно увеличить поставки данных ресурсов на мировые рынки.

Между тем с января по июль 2024 года товарооборот России с Азербайджаном вырос больше чем на пять процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, и теперь оценивается в 2,573 миллиарда долларов.

До этого вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что по итогам первых пяти месяцев 2024 года доля национальных валют в структуре расчетов России и Азербайджана превысила 73 процента. Эту тенденцию назвали одним из главных приоритетов в торгово-экономической политике России и Азербайджана.