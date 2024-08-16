Россия нарастила торговлю с соседней страной

Товарооборот России и Азербайджана увеличился на 5,2 процента в январе-июле

По итогам первых семи месяцев 2024 года товарооборот России с Азербайджаном вырос на 5,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки в 2,573 миллиарда долларов в денежном выражении. О наращивании торговли РФ с соседней страной сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Для сравнения, в январе-июле 2023 года суммарные объемы двустороннего товарооборота оценивались в 2,445 миллиарда долларов. Таким образом, за 12 месяцев показатель увеличился на 128 миллионов, следует из данных азербайджанского ведомства.

За первую половину 2024 года товарооборот двух стран составил 2,1 миллиарда долларов. В июле показатель достиг уровня в 473 миллиона. При этом подавляющая часть торговли по итогам первых семи месяцев пришлась на экспортированную из РФ продукцию. В списке ключевых торгово-экономических партнеров республики Россия заняла третье место, уступив Италии и Турции. На долю операций с РФ пришлось 9,57 процента внешнего оборота Азербайджана.

Ранее вице-премьер Алексей Оверчук заявил о росте доли нацвалют в расчетах России и Азербайджана до отметки в 73,1 процента. По итогам января-мая показатель увеличился на 15,3 процентного пункта (п.п.) в годовом выражении. На этом фоне он назвал наращивание доли рубля и маната в структуре двусторонних операций одним из главных приоритетов торгово-экономической политики двух стран.