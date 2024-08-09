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17:52, 9 августа 2024Экономика

Доля нацвалют в расчетах России с одной страной заметно выросла

Вице-премьер Оверчук: доля нацвалют в расчетах РФ и Азербайджана превысила 73 %
Алексей Оверчук

Алексей Оверчук. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По итогам первых пяти месяцев 2024 года доля нацвалют в структуре расчетов России и Азербайджана составила 73,1 процента. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, его слова приводит ТАСС.

Для сравнения, в 2023 году показатель находился на уровне 57,8 процента. Таким образом, в январе-мае показатель увеличился более чем на 15,3 процентного пункта (п.п.).

Оверчук добавил, что наращивание доли нацвалют в структуре двусторонних расчетов является одним из главных приоритетов в торгово-экономической политике России и Азербайджана. «Во взаимной торговле мы опираемся на наши национальные валюты», — резюмировал вице-премьер РФ.

Доля нацвалют в расчетах России с дружественными странами растет не первый год. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о росте этого показателя в структуре торговли РФ со странами Шанхайской организации сотрудничества выше отметки в 92 процента. На этом фоне глава государства призвал партнеров продолжать наращивать использование нацвалют.

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