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16:14, 19 августа 2024Экономика

Россия нашла нового партнера для строительства танкеров

Путин заявил о намерении России строить танкеры вместе с Азербайджаном

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Партнером России в строительстве инновационных танкеров класса «река-море» для транспортировки нефтепродуктов станет Азербайджан. Об этом по итогу встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, новые суда позволяют значительно нарастить поставки топлива на мировые рынки. Непосредственно работами будут заниматься российская Объединенная судостроительная компания (ОСК) и Бакинский судостроительный завод.

Предполагается, что танкеры будут использоваться на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах. Предварительные сроки реализации проекта глава государства не назвал.

Также стороны договорились о строительстве российской компанией «Трансмашхолдинг» вагонов для метрополитена Баку.

В январе этого года стало известно о резком сокращении планов ОСК по выпуску гражданских судов в период до 2035 года. Изначально речь шла о 1101 единице, в апреле прошлого года ожидания сократили до 985 судов, а потом — до 589. В том числе компания предлагает создать 40 танкеров.

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      Платон Щукин
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