Транспортировку нефти через атакованную ВСУ станцию назвали невозможной

КТК: Прокачка нефти через НПС «Кавказская» невозможна в ближайшем будущем

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кавказская» стала причиной невозможности транспортировки нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в ближайшем будущем. Об этом рассказали в пресс-службе КТК, передает ТАСС.

«После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских дронов объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская" в обозримом будущем будет невозможен», — сообщили в консорциуме.

Отмечается, что сейчас компания работает над восстановлением работы НПС «Кропоткинская». В КТК также обвинили ВСУ в том, что удар по НПС нанес ущерб не только России, но и другим акционерам консорциума, в том числе компаниям из США и Казахстана.

Ранее ВСУ атаковали пункт перевалки нефти в Краснодарском крае. Это произошло сразу после того, как президент России Владимир Путин принял предложение главы США Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.