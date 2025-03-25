Треть населения Молдавии оказалась за чертой бедности

Политик Ткачук заявил об абсолютной бедности 31 процента населения Молдавии

Бывший депутат парламента от «Партии коммунистов Республики Молдова» Марк Ткачук заявил, что более трети граждан Молдавии живут за чертой бедности. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

«Среди оставшихся 2,4 миллиона граждан всего 810 тысяч производят какие-то стоимости. Остальные не участвуют в экономических процессах», — констатирует политик. Более 31 процента страны абсолютно бедны, 12 процентов — экстремально бедны.

По его словам, происходит постоянный отток населения из Молдавии, что говорит о банкротстве государства. Ткачук отмечает, что власти страны не принимают каких-либо мер для улучшения экономической ситуации. Политик заявил, что у руководства Молдавии совершенно другие заботы.

Ранее в Молдавии заявляли о ежедневном увеличении показателей абсолютной бедности среди населения.