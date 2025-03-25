Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:15, 25 марта 2025Бывший СССР

Треть населения Молдавии оказалась за чертой бедности

Политик Ткачук заявил об абсолютной бедности 31 процента населения Молдавии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: PicProductionMD / Shutterstock / Fotodom

Бывший депутат парламента от «Партии коммунистов Республики Молдова» Марк Ткачук заявил, что более трети граждан Молдавии живут за чертой бедности. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

«Среди оставшихся 2,4 миллиона граждан всего 810 тысяч производят какие-то стоимости. Остальные не участвуют в экономических процессах», — констатирует политик. Более 31 процента страны абсолютно бедны, 12 процентов — экстремально бедны.

По его словам, происходит постоянный отток населения из Молдавии, что говорит о банкротстве государства. Ткачук отмечает, что власти страны не принимают каких-либо мер для улучшения экономической ситуации. Политик заявил, что у руководства Молдавии совершенно другие заботы.

Ранее в Молдавии заявляли о ежедневном увеличении показателей абсолютной бедности среди населения.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде

    46-летняя женщина несколько дней игнорировала инфаркт и осталась жива

    Одноклубник рассказал о необычной традиции Овечкина после матчей

    Раскрыты новые подробности боев в Курской области

    Москвичам пообещали аномальные выходные

    Нефтяной гигант задумался о закрытии заводов в Европе

    Шести бойцам украинской теробороны дали срок за терроризм в Курской области

    В мэрии Махачкалы прокомментировали ситуацию со взрывом в доме

    Песков объяснил уровнем развития картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

    Лукашенко рассказал о хождении Белоруссии по краю пропасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше