Депутат парламента Молдавии Нестеровский заявил о росте числа бедных в стране

В Молдавии увеличивается количество бедных, пока правительство тратит миллионы леев на референдум о курсе на Евросоюз. О росте числа людей за чертой бедности рассказал оппозиционный депутат парламента республики Александр Нестеровский в своем Telegram-канале.

«В ситуации, когда в Молдове каждый день увеличивается количество людей, находящихся за чертой бедности, "пасовская" власть продолжает тратить миллионы леев на обещания "хорошего будущего в ЕС"», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что Еврокомиссию мало волнует социальная и экономическая ситуация в стране. По его словам, ЕС поддерживает ухудшение жизни молдавских граждан ради «мнимого соблюдения европейских правил».

Ранее президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту с просьбой инициировать проведение осенью 2024 года референдума о выборе пути развития страны и членстве в ЕС. Она также заявила о намерении выдвинуться на новый срок.