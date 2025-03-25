«Его все любили». Умер ведущий популярных в 1990-е годы программ «Времечко» и «Сегоднячко». Каким его запомнят?

Умер ведущий программ «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев

Известный российский журналист, телеведущий и сценарист Константин Цивилев скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Журналист прославился как ведущий популярных в 1990-е годы программ «Времечко» и «Сегоднячко».

Кости больше нет с нами из публикации на странице Константина Цивилева в Facebook

У журналиста были проблемы с сердцем

Цивилев умер в своей квартире на Пятницком шоссе в Москве в минувший понедельник, 24 марта. Причиной смерти журналиста стала острая сердечная недостаточность. Последние годы он лечился от сахарного диабета и болезней сердца.

Cмерть телеведущего подтвердил режиссер Давид Шнейдеров. «Ушел Константин Цивилев. Уходит золотая команда "Серебряного дождя". Иных уж нет, а те...», — написал он в Facebook.

Цивилев вел программы «Времечко» и «Сегоднячко»

В 1990-е Цивилев был ведущим передачи «Времечко», которая была альтернативой официальной информационной программе «Время». Источниками новостей были зрители, дозвонившиеся в передачу. В эфире рассказывали о проблемах, радостях и происшествиях в жизни простого человека. Помимо Цивилева, постоянными ведущими программы также были писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), журналисты Лев Новоженов, Иван Кононов и другие.

Константин Цивилев на праздновании 20-летия программы «Времечко» в Москве Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

В результате раскола коллектива программы «Времечко» образовалась передача «Сегоднячко», одним из ведущих которой стал Цивилев. В центре нового проекта были рассказы о часто игнорируемых мелких событиях из повседневной жизни людей.

Журналист обладал яркой индивидуальностью

Создатель программы «Времечко» Лев Новоженов, комментируя смерть телеведущего, отметил, что Цивилев был очень остроумным человеком и обладал уникальным чувством юмора. По его словам, журналист также отличался особой скромностью.

Он прекрасно вписывался в программу «Времечко». Многими был любим, вносил свою яркую ноту в эту программу. Его все очень любили, начиная от гримерши и заканчивая сотрудниками, журналистами. Был прекрасным ведущим, обладал яркой индивидуальностью журналист Лев Новоженов о Константине Цивилеве

Радиоведущие Константин Цивилев и Алексей Эйбоженко Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Цивилев работал на «Серебряном дожде» и снимал документальные фильмы

Цивилев родился в 1965 году в Москве. Он окончил Московский государственный институт культуры. В студенческие годы работал на радио, писал сценарии для программ «С добрым утром!», «Полчаса на все» и других.

В 2000-х годах Цивилев работал на радиостанции «Серебряный дождь». Вместе с Алексеем Эйбоженко он вел популярную передачу «Лежебоки». В 2008 году журналист перешел на радио «Маяк». Также он был ведущим программы «Дела житейские» на канале «Доверие»

Помимо этого, журналист снимал документальные фильмы. Цивилев был автором десятков передач из цикла «Городские истории» для телеканала «Столица».