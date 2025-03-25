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19:03, 25 марта 2025Путешествия

У самолета с россиянами на борту возникли проблемы с двигателем

У летевшего из Минвод в Ереван самолета возникли проблемы с двигателем
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

У самолета российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с двигателем. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Минвод в Ереван пассажирского лайнера в понедельник, 24 марта. Незадолго до вылета экипаж доложил о невозможности запустить левый двигатель.

В результате воздушному судну пришлось вернуться на стоянку.

Ранее самолету другой российской авиакомпании пришлось резко сменить курс из-за бездыханного пассажира. Нештатная ситуация произошла 24 марта на борту летевшего из Иркутска в Москву Boeing 737-800. Во время рейса экипаж доложил об упавшем без пульса и дыхания мужчине.

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