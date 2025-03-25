В Грузии рассказали о призывавшем Тбилиси к конфликту с Россией политике из США

Папуашвили: Член Демпартии США Фаркас призывала Грузию к конфликту с Россией

Действующий член Демократической партии США Эвелин Фаркас призывала Тбилиси к конфликту с Россией на фоне начала специальной военной операции. Об этом рассказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает «Взгляд».

«Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали. Говорили, что Грузия не должна упустить момент, активно включиться в санкции против России и так далее», — заявил парламентарий.

Он добавил, что на закрытых встречах западные дипломаты и политики занимали более открытую антироссийскую позицию.

Ранее Папуашвили заявил, что страны Прибалтики используют Грузию в попытках создать напряженность на границе с Россией и отвлечь внимание Москвы. По его словам, Латвия, Литва и Эстония помогают с финансированием радикальной грузинской оппозиции, в том числе экс-президенту республики Саломе Зурабишвили.