Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:16, 24 марта 2025Бывший СССР

Парламент Грузии обвинил страны Прибалтики в недружественном отношении

Спикер парламента Грузии Папуашвили: Страны Прибалтики используют Тбилиси
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Страны Прибалтики используют Грузию в попытках создать напряженность на границе с Россией и отвлечь внимание Москвы. О недружественном отношении Латвии, Литвы и Эстонии к Тбилиси заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает Sputnik.

«У этих трех стран есть свои опасения по поводу России. К сожалению, (...) они пытаются избежать некоторых рисков с помощью других стран. Жаль, что у них такое отношение к грузинскому народу. Для этих трех властей грузинский народ всего лишь инструмент», — заявил парламентарий.

Он добавил, что власти стран Прибалтики часто помогают радикальной грузинской оппозиции, в том числе экс-президенту республики Саломе Зурабишвили, с финансированием.

Ранее парламент Грузии в первом чтении одобрил закон об иноагентах. Как утверждают в правящей партии республики «Грузинская мечта», новый закон является полным аналогом действующего в США закона Foreign Agents Registration Act (FARA).

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе украинского спецназа в белгородское село

    «Безвкусица». Зеленский провел западному журналисту экскурсию по своему кабинету. У него висит картина с горящим Кремлем

    Пять достопримечательностей Европы оказались в списке главных разочарований туристов

    Военкор показал на видео забытое солдатами ВСУ в Судже сало

    В США раскрыли попытки Трампа не дать России преимущество в конфликте на Украине

    Еще одна знаменитая компания допустила перенос производства из-за пошлин Трампа

    В самолете с россиянами на борту произошла разгерметизация

    В США рассказали о деградации экипажей Abrams

    У 39-летнего мужчины сгнили зубы из-за пристрастия к одному популярному напитку

    Историк Эйдельман вновь обжаловала штраф за дискредитацию Российской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше