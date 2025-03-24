Парламент Грузии обвинил страны Прибалтики в недружественном отношении

Спикер парламента Грузии Папуашвили: Страны Прибалтики используют Тбилиси

Страны Прибалтики используют Грузию в попытках создать напряженность на границе с Россией и отвлечь внимание Москвы. О недружественном отношении Латвии, Литвы и Эстонии к Тбилиси заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает Sputnik.

«У этих трех стран есть свои опасения по поводу России. К сожалению, (...) они пытаются избежать некоторых рисков с помощью других стран. Жаль, что у них такое отношение к грузинскому народу. Для этих трех властей грузинский народ всего лишь инструмент», — заявил парламентарий.

Он добавил, что власти стран Прибалтики часто помогают радикальной грузинской оппозиции, в том числе экс-президенту республики Саломе Зурабишвили, с финансированием.

Ранее парламент Грузии в первом чтении одобрил закон об иноагентах. Как утверждают в правящей партии республики «Грузинская мечта», новый закон является полным аналогом действующего в США закона Foreign Agents Registration Act (FARA).