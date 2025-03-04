Парламент Грузии одобрил новый закон об иноагентах

Парламент Грузии одобрил являющийся аналогом FARA закон об иноагентах

Парламент Грузии в первом чтении одобрил новый законопроект об иноагентах, который, как утверждают в правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», является полным аналогом действующего в США закона Foreign Agents Registration Act (FARA). Об этом сообщает ТАСС.

«84 за, ни одного против. Законопроект в первом чтении принят», — подвел итоги голосования председатель парламента республики Шалва Папуашвили.

В начале февраля он заявлял, что «Грузинская мечта» внесет в парламент точную копию американского закона об иноагентах. Папуашвили пообещал дословно повторить FARA в ответ на недовольство грузинской оппозиции принятием предыдущей версии закона в 2024 году.

Соответствующий документ поступил в парламент страны 23 февраля. Как отмечал спикер парламента, критика нынешнего законопроекта будет означать критику американского законодательства.