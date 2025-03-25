В Кремле раскрыли условие для вступления черноморской инициативы в силу

Кремль: Черноморская инициатива вступит в силу после снятия санкций

Условием для вступления черноморской инициативы в силу является снятие санкционных ограничений с российских финансовых организаций, которые участвуют торговле продовольствием. Соответствующее заявление по итогам переговоров экспертных групп России и США в Эр-Рияде опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.

«[Договоренности]вступают в силу после: снятия санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, которые задействованы в международной торговле продовольствием, удобрениями, а также после их подключения к SWIFT», — отмечается в тексте заявления.

Также одним из условий реализации инициативы стало снятие рестрикций на обслуживание судов под российским флагом.

Ранее Кремль сообщил, что Россия и США договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы, которая предполагает безопасность судоходства и неприменение силы в акватории Черного моря. Кроме того, Вашингтон взял на себя обязанность помочь Москве восстановить российский экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений и поспособствовать возвращению российских банков в международные платежные системы.