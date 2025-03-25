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06:11, 25 марта 2025Силовые структуры

В Москве избившего полицейского американца отпустили из СИЗО

В Москве освободили из СИЗО напавшего на полицейского американца
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Lantyukhov / news.ru / Global Look Press

В Москве избившего полицейского американца Джозефа Татера отпустили из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Татера Джозефа изменить на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — указано в постановлении следствия. Данное решение было принято в связи с достижением предельного срока заключения под стражу.

Инцидент произошел в августе прошлого года в столичном отеле Raddison. Татер грубо нарушал общественный порядок, ругался и вел себя агрессивно по отношению к персоналу. Его доставили в отделение полиции, где он грубо схватил за руку сотрудницу правоохранительных органов и отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность. Сам гражданин США вину в содеянном не признал

Ранее бежавшие от ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) супруги Лео и Шантель Хэер из США лишились миллионов рублей и застряли в городе Иваново без собственного жилья. Американцы заявляют, что все их доллары и биткойны обманом выманил мошенник из подмосковного города Домодедово.

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