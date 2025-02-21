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17:11, 21 февраля 2025РоссияЭксклюзив

Бежавшая от ЛГБТ в Россию пара американцев лишилась миллионов и застряла в Иваново

Бежавшая от ЛГБТ в Россию из США семья Хэер заявила о краже у них 5 млн рублей
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бежавшие от ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) Супруги Лео и Шантель Хэер (Leo Lionel Haer и Chantel Felice Haer) из США лишились миллионов рублей и застряли в городе Иваново без собственного жилья. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал российский правозащитник Анатолий Коровин, который помогает паре. Американцы заявляют, что все их доллары и биткойны обманом выманил мошенник из подмосковного города Домодедово.

Как сообщил общественник, его доверители — пара христиан-баптистов с тремя детьми — приехали в Россию еще в декабре 2023 года, так как надеялись, что страна станет для них убежищем от ЛГБТ. При переезде супруги продали все нажитое в Штатах имущество, часть суммы перевели в биткойны, часть — оставили в долларах и привезли с собой. Сбережения супруги Хэер решили вверить сыну пастора местной баптистской церкви Виталия В., у которого они поселились в подмосковном Домодедово.

«Сын приютившего их человека предложил американцам вложить деньги в свой инвестиционный бизнес. Взаимен обещал выплачивать доход в 28 процентов», — рассказал «Ленте.ру» Коровин. Американцы приняли предложение и после обмена сбережений на российскую валюту — около пяти миллионов рублей — оставили их под расписку новому знакомому.

Фото: Анатолий Коровин

По словам представителя семьи Хэер, предложение составить документ на русском языке (которого они не знают) и от руки не вызвало у четы подозрений, так как семья лидера общины пользовалась уважением и российский пастор своим гостеприимством расположил к себе американцев.

Но никаких, как вы догадываетесь, процентов они не получили. Так они ждали около года и потом все-таки решили обратиться с материальной претензией

Анатолий Коровин

Коровин отметил, что составленная сыном пастора расписка — «филькина грамота», так как в ней не указаны паспортные данные американцев, лишь их имена. «Кроме того, после того, как Лео написал заявление в полицию, "инвестор" выплатил ему 610 тысяч рублей. А это типичное поведение инвестиционных аферистов», — добавил Коровин. По его словам, таким образом мошенники могут уходить от ответственности, годами объясняя полиции, что выплачивают проценты, но постепенно.

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Сейчас семья Хэер съехала из жилья российского пастора и переехала в Иваново, где их приютил друг. Несмотря на случившееся, американцы все еще хотят получить российское гражданство. По информации собеседника «Ленты.ру», полиция Домодедово проводит проверку.

Ранее сообщалось, что участник специальной военной операции из города Кола Мурманской области пытался заработать на бирже и потерял более двух миллионов рублей.

ЖЗЛ
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