Американская многодетная семья получила убежище в России

Многодетная семья из США получила свидетельство о временном убежище в России

Американская многодетная семья Хэер получила от МВД России свидетельство о временном убежище на территории страны. Об этом написала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем аккаунте в Telegram.

«Еще одна американская семья выбрала нашу страну для переезда и дальнейшего проживания. Мои коллеги из УВМ ГУ МВД России по Московской области выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации многодетным супругам Хэер», — написала она.

Волк добавила, что супруги из США считают Россию защитником традиционных ценностей и государством, которое лучше оказывает поддержку многодетным семьям.

Ранее американский писатель Брэндон Тейлор переехал в Магнитогорск и получил гражданство России. Мужчина получил вид на жительство три года назад, а в феврале текущего года подал заявление на принятие в гражданство Российской Федерации. Все это время детский писатель из США жил в Магнитогорске, поскольку в 2014 году познакомился в интернете с южноуральской девушкой Ольгой Цыпиной. В итоге у пары завязался роман, и Тейлор перебрался в Россию.