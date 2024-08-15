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11:50, 15 августа 2024Мир

Американская многодетная семья получила убежище в России

Многодетная семья из США получила свидетельство о временном убежище в России

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Американская многодетная семья Хэер получила от МВД России свидетельство о временном убежище на территории страны. Об этом написала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем аккаунте в Telegram.

«Еще одна американская семья выбрала нашу страну для переезда и дальнейшего проживания. Мои коллеги из УВМ ГУ МВД России по Московской области выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации многодетным супругам Хэер», — написала она.

Волк добавила, что супруги из США считают Россию защитником традиционных ценностей и государством, которое лучше оказывает поддержку многодетным семьям.

Ранее американский писатель Брэндон Тейлор переехал в Магнитогорск и получил гражданство России. Мужчина получил вид на жительство три года назад, а в феврале текущего года подал заявление на принятие в гражданство Российской Федерации. Все это время детский писатель из США жил в Магнитогорске, поскольку в 2014 году познакомился в интернете с южноуральской девушкой Ольгой Цыпиной. В итоге у пары завязался роман, и Тейлор перебрался в Россию.

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      Максим Габриелян
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