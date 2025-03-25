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13:28, 25 марта 2025Экономика

В Москве расцвел «вампир»

В московской оранжерее расцвела орхидея-вампир
Мария Черкасова

Фото: Wikimedia

В московском «Аптекарском огороде» зацвела орхидея-вампир (Dracula Vampira). Об этом говорится в Telegram-канале ботанического сада.

Цветок, распустившийся в Пальмовой оранжерее, называют «вампиром» из-за черно-пурпурных лепестков, будто окутанных тьмой. Форма цветка при этом напоминает летучую мышь. Эту орхидею в природе можно встретить только в лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре.

Ранее в «Аптекарском огороде» расцвела орхидея-вампир Дракула, или орхидея-обезьянка вида Dracula felix (плодовитая). В общей сложности в роду Дракула насчитывается 118 видов. Родина орхидей Дракула — Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор. В конце позапрошлого столетия эти орхидеи стали популярными оранжерейными растениями в Европе благодаря редкости и готической форме.

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