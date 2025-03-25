В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение

На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период с 25 по 27 марта в горах республики будет лавиноопасно. Прогнозируются повреждения зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, а также перекрытия автодорог и мостов.

В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. В частности, гражданам рекомендовали избегать мест возможного схода лавин. Чаще всего они бывают на склонах крутизной около 30 градусов.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. До 26 марта в горах Кубани (исключая муниципальное образование город Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

