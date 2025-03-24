Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение до 26 марта

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

По данным главка, до среды, 26 марта, в горах Кубани (исключая муниципальное образование город Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. В частности, гражданам рекомендовали не выходить в горы в снегопад, а также следить за изменением погоды.

«При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева, — говорится в сообщении. — Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока».

Ранее турист поехал кататься на лыжах в Норвегии, попал под лавину и чудом выжил. Иностранец оказался погребен под слоем снега толщиной около 1,5 метра в Люнгене на севере страны.

