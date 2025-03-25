В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

В Приморском крае задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве ветерана СВО

В Приморском крае сотрудники Следственного комитета России задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве ветерана спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.

«Следственными органами СК по Приморскому краю по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против жизни — причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 37-летнего мужчины, — задержаны два местных жителя 20 и 25 лет», — указано в сообщении.

Отмечается, что нападавшие были пьяны и спровоцировали конфликт, в ходе которого они до смерти избили мужчину. После того, как пострадавший перестал подавать признаки жизни, они забрали его документы и телефон, а тело попытались спрятать. Сейчас молодых людей обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее во Владивостоке на участника СВО напали на трамвайной остановке за отказ купить телефон. Россиянина атаковала группа цыган. За бойца вступился сотрудник полиции, который в тот момент был не на службе.