Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:06, 25 марта 2025Силовые структуры

В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

В Приморском крае задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве ветерана СВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Приморском крае сотрудники Следственного комитета России задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве ветерана спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.

«Следственными органами СК по Приморскому краю по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против жизни — причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 37-летнего мужчины, — задержаны два местных жителя 20 и 25 лет», — указано в сообщении.

Отмечается, что нападавшие были пьяны и спровоцировали конфликт, в ходе которого они до смерти избили мужчину. После того, как пострадавший перестал подавать признаки жизни, они забрали его документы и телефон, а тело попытались спрятать. Сейчас молодых людей обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее во Владивостоке на участника СВО напали на трамвайной остановке за отказ купить телефон. Россиянина атаковала группа цыган. За бойца вступился сотрудник полиции, который в тот момент был не на службе.

    Обсудить
    Последние новости

    В Саудовской Аравии завершились самые долгие переговоры России и США по Украине. О чем делегации беседовали дольше 12 часов?

    Стало известно возможное наказание Депардье из-за домогательств

    В Раде объяснили нежелание Зеленского видеть на Украине миротворцев ООН

    В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

    Пропавшую больше года назад россиянку объявили в международный розыск

    Тигр растерзал работника плантации

    Эффективность народных методов лечения проблем с потенцией оценили

    Алавиты в Сирии укрылись на российской авиабазе

    Сирийцы остались без интернета

    В США передумали учить ЛГБТ-фермеров продовольственной справедливости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше