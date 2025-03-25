Гончаренко: Министр иностранных дел Украины Сибига придет в Раду на этой неделе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига придет на текущей неделе в Верховную Раду. Об этом сообщил в Telegram украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Мне [спикер Верховной Рады Руслан] Стефанчук подтвердил, что министр Сибига придет на этой неделе в Раду», — написал депутат.

Днем 25 марта Гончаренко заявил, что глава украинского МИД уже на протяжении двух недель откладывает свой визит в Раду. В его рамках Сибига должен представить парламенту результаты переговоров Киева с Вашингтоном.