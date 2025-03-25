Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:02, 25 марта 2025Бывший СССР

В Раде анонсировали приход главы МИД Украины

Гончаренко: Министр иностранных дел Украины Сибига придет в Раду на этой неделе
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига придет на текущей неделе в Верховную Раду. Об этом сообщил в Telegram украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Мне [спикер Верховной Рады Руслан] Стефанчук подтвердил, что министр Сибига придет на этой неделе в Раду», — написал депутат.

Днем 25 марта Гончаренко заявил, что глава украинского МИД уже на протяжении двух недель откладывает свой визит в Раду. В его рамках Сибига должен представить парламенту результаты переговоров Киева с Вашингтоном.

    Обсудить
    Последние новости

    Порошенко усомнился в праве делегации Украины вести переговоры с США. Он заявил, что без директив это могут делать лишь трое

    Лавров рассказал о просьбе России к США на переговорах в Эр-Рияде

    В России объяснили нежелание раскрывать детали переговоров с США в Эр-Рияде

    Жительница Махачкалы получила ожоги 60 процентов тела при взрыве в многоэтажке

    Названо неожиданное последствие американских пошлин для китайских судов

    Наемница из Канады обвинила Трампа в срыве планов Украины

    Пассажир упал без пульса и дыхания во время рейса российского самолета

    Лавров прокомментировал планы ЕС отправить войска на Украину

    Россияне раскупили почти все номера в отелях Алтая на лето

    Автор «Времечка» прокомментировал смерть ведущего программы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше