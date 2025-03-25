В России объяснили нежелание раскрывать детали переговоров с США в Эр-Рияде

Депутат Чепа: Нежелание раскрывать детали переговоров России и США не критично

Детали переговоров США и России, прошедших в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, могут не раскрываться для того, чтобы избежать внешнего вмешательства в процесс и ненужного информационного фона, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Технические переговоры — это обсуждение каких-то отдельных, конкретных направлений, а не общее обсуждение концептуальных вопросов, — объяснил политик. — Они идут по намеченному плану, который появился после прошлых встреч. Кроме того, два с половиной часа разговаривали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Потому, вероятно, обсуждались и те вопросы, которые обозначили главы государств».

Нежелание сторон раскрывать детали 12-часовой встречи в Эр-Рияде Чепа объяснил стремлением избежать внешнего вмешательства в процесс мирного урегулирования. Он подчеркнул, что это не является критичным и не указывает на негативные результаты переговоров.

«Зачем обсуждать какие-то нюансы, которые еще не отшлифованы? Кроме того, если опубликовать полное содержание, в процесс могут вмешаться европейские страны, Украина. Может появиться какой-то не очень хороший информационный фон», — сказал депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент результаты переговоров анализируются и их содержание точно не будет опубликовано. Он уточнил, что встреча носила технических характер.