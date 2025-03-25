В Кремле ответили на вопрос об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде

Песков: Итоги переговоров России и США доложены Москве и Вашингтону

Итоги переговоров России и США, состоявшихся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, доложены Москве и Вашингтону и сейчас анализируются Кремлем и Белым домом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наверняка вы меня спросите про итоги Эр-Рияда. Итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров доложены по столицам», — отметил представитель президента России.

Песков также уточнил, что сейчас результаты переговоров анализируются и их содержание точно не будет опубликовано, так как встреча носила технических характер.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и Украина обсуждают в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вопрос прекращения огня и боевых действий в пространстве Черного моря. Уточняется, переговоры проходят после встречи американских представителей с российскими коллегами.