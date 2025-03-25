В России предложили ввести единую соцкарту для пенсионеров

Миронов предложил ввести единую соцкарту для всех российских пенсионеров

В России необходимо ввести Единую социальную карту для всех пенсионеров. С таким предложением выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью РИА Новости.

«Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны», — сказал он.

По его словам, действующая система, при которой выданная пенсионеру соцкарта действует только на территории одного региона, является несправедливой. Миронов подчеркнул, что депутаты его партии уже готовят проект закона о введении единой соцкарты.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал о запретах при получении пенсии. В частности, пенсионерам запрещено получать некоторые виды доплат и при этом работать.