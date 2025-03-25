Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:27, 25 марта 2025Экономика

Россиянам рассказали о запретах при получении пенсии

Экономист Гиринский: Пенсионеры должны актуализировать информацию о себе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Российским пенсионерам запрещено получать некоторые виды доплат и при этом работать. Об этом сообщил агентству «Прайм» доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

В частности, по его словам, это касается социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума.

Также экономист назвал еще две ошибки, которые может совершить пенсионер. Прежде всего, данная категория россиян не должна предоставлять неверные сведения, например, приписывать дополнительный стаж. Собеседник издания отметил, что это может произойти умышленно или по неведению.

Кроме того, пенсионер должен актуализировать информацию о себе, добавил Гиринский. В частности, необходимо оповещать о переезде в другой регион РФ или страну, поскольку место нахождения может влиять на выплаты. «Например, если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией. С другой стороны, данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию», — пояснил он.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру», что россияне, работающие в нормальных условиях труда, могут досрочно выйти на пенсию при длительном трудовом стаже. «Мужчины — при стаже работы 42 года, а женщины — 37 лет, но не раньше чем за 2 года до наступления общеустановленного возраста», — уточнила она.

    Обсудить
    Последние новости

    Самые долгие переговоры России и США в Эр-Рияде завершились

    Режиссера получившего «Оскар» фильма избили

    В США назвали лучший вариант для Зеленского

    Политолог рассказал об отношении Зеленского к Трампу «как к глупому лоху»

    Российский тревел-блогер перечислил странные особенности жизни в Гонконге

    Хирурга оштрафовали за пересылку фотографии пениса пациента со свастикой

    Россиянам рассказали о запретах при получении пенсии

    В ГД внесут проект о репатриации соотечественников из-за рубежа

    Маск прокомментировал скандал с чатом Белого дома

    Глава Пентагона высказался о скандале с секретным чатом Белого дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше