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06:31, 21 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали условие для досрочного выхода на пенсию

Депутат Бессараб: Россияне могут досрочно выйти на пенсию при длительном стаже
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россияне, работающие в нормальных условиях труда, могут досрочно выйти на пенсию при длительном трудовом стаже, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Условие она назвала в беседе с «Лентой.ру».

«Досрочно выйти могут на пенсию могут и обычные граждане, работающие в нормальных условиях труда, но если у них, например, длительный стаж. Мужчины — при стаже работы 42 года, а женщины — 37 лет, но не раньше чем за 2 года до наступления общеустановленного возраста. Грубо говоря, если у нас возраст выхода на пенсию установлен для женщин 60 лет, то при наличии 37 лет трудового стажа женщина сможет выйти на пенсию в 58 лет», — поделилась депутат.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии Евгений Марков направил обращение в Минтруд РФ с предложением создать равные условия по назначению пенсии для российских вальщиков леса вне зависимости от того, работают ли они в лесничествах или в частных организациях.

До этого кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россияне, которые отметят 80-летний юбилей в марте 2025 года, получат заметную прибавку к страховой пенсии в апреле.

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