Одной категории россиян пообещали скорую прибавку к пенсии

Аналитик Балынин: 80-летние россияне получат от 10 тыс. рублей прибавки к пенсии

Россияне, которые отметят 80-летний юбилей в марте 2025 года, получат заметную прибавку к страховой пенсии в апреле. Об этом заявил кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Прибавка к пенсии для этой категории граждан, напомнил эксперт, составит в среднем от 10 тысяч рублей. Речь идет о дополнительной фиксированной выплате в размере 8907,7 рубля и компенсационной надбавке в 1314 рублей. Последняя, пояснил Балынин, выплачивается пенсионерам с января 2025 года.

Ранее в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) сообщили о снижении средней пенсии по старости в России ниже трети от ежемесячной зарплаты. К концу 2024 года, согласно данным аналитиков, размер подобных соцдотаций в стране снизился до 25 тысяч рублей, тогда как средний оклад за отчетный период составил около 86 тысяч. То есть при выходе на пенсию пожилой гражданин сейчас получает только 29 процентов от средней зарплаты, которую мог бы получать в случае продолжения профессионального стажа.

В качестве эффективных способов увеличить пенсию по старости депутат Госдумы Сергей Гаврилов назвал контроль правильности подсчета рабочего стажа, выбор выгодного пенсионного фонда, использование срочных пенсионных выплат или перевод маткапитала в счет накопительной пенсии. Кроме того, можно докупить пенсионные баллы. Их можно приобрести через Соцфонд посредством уплаты добровольных взносов. Последний способ, отметил парламентарий, актуален для тех, кто не набрал минимального количества баллов (сейчас порог составляет 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов).