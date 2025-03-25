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15:09, 25 марта 2025Экономика

В России собрались массово расширить дороги

Вице-премьер Хуснуллин: В 2025 году 290 км федеральных трасс расширят до 4 полос
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В 2025 году в России собрались массово расширить дороги — в планах властей создать четвертую полосу на 290 километрах автотрасс. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводят на сайте Правительства России.

По словам зампреда кабмина, это должно повысить безопасность движения и комфорт водителей. Кроме того, так увеличится пропускная способность дорожного каркаса страны.

Хуснуллин уточнил, что 90 километров дорог расширят в рамках реконструкции, а 200 километров — после капитального ремонта. Обновленные автотрассы в том числе получат жители Приморского края, Татарстана, Дагестана, Владимирской и Воронежской областей.

Ранее в Минцифры собрались провести высокоскоростной интернет вдоль всех федеральных трасс. Хороший доступ к сети должен появиться на дорогах к 2031 году. После этого высокоскоростной интернет начнут активнее подключать на региональных автодорогах, уточнил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

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