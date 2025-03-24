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15:24, 24 марта 2025Экономика

Назван срок появления скоростного интернета на российских дорогах

Минцифры: Скоростной интернет вдоль российских дорог могут провести к 2031 году
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Скоростной интернет могут провести вдоль всех федеральных трасс России к 2031 году. Такой срок появления хорошего доступа к сети на дорогах назвал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, пишет «Парламентская газета».

После этого высокоскоростной интернет начнут активнее подключать на региональных автодорогах, рассказал глава Минцифры. При этом в Минтрансе захотели облегчить процесс — ведомство попросило быстрее рассмотреть законопроект, который упростит строительство базовых станций вдоль дорог.

Однако, говоря о запуске подобной инфраструктуры на железных дорогах, Шадаев завил, что «чудес не будет». «У РЖД собственных средств на это нет, а операторам такие проекты неинтересны с коммерческой точки зрения», — пояснил министр.

Ранее дороги в Подмосковье снабдили умными пешеходными переходами. Они оснащены умной подсветкой, которая включается в темное время суток и реагирует на появление пешеходов, включая на знаках «Пешеходный переход» мигающие светодиоды.

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