Умные пешеходные переходы появились в Подмосковье

В Подмосковье установили 40 умных пешеходных переходов

На дорогах Московской области появились 40 умных пешеходных перехода. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Новые переходы оснащены умной подсветкой, которая включается в темное время суток и реагирует на появление пешеходов, включая на знаках «Пешеходный переход» мигающие светодиоды. Таким образом планируется дополнительно привлекать внимание водителей для повышения безопасности граждан.

Переходы были установлены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Согласно планам, в Подмосковье появится еще 10 таких переходов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал облегчить автомобильное движение на столичных дорогах. По его словам, сейчас продолжается работа над улучшением улично-дорожной инфраструктуры.