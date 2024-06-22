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17:02, 22 июня 2024Экономика

Собянин пообещал улучшить движение на московских дорогах

Собянин рассказал об улучшении дорог Москвы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве продолжается работа над улучшением улично-дорожной инфраструктуры. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, сейчас на востоке столицы ведется строительство многоуровневой развязки на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра. Мэр обещает, что она значительно улучшит доступность районов Богородское и Метрогородок.

Кроме того, будет обновлен участок Киевского шоссе рядом с поселком Селятино. На данный момент обустраивается эстакада над шоссе. После завершения работ увеличится пропускная способность трассы М-3 и юго-западного участка ЦКАД, а также улучшится доступность некоторых сел и деревень в Подмосковье.

На западе Москвы будет улучшена транспортная доступность квартала №7 района Кунцево. Согласно расчетам, работы закончатся в следующем году.

В сентябре текущего года планируется достроить транспортный узел у станции метро «Рассказовка». «Разделим пешеходные и транспортные потоки, сделаем комфортные зоны пересадки, улучшим транспортное обслуживание прилегающих районов», — написал Собянин.

Ранее Собянин и первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова подписали соглашение об оплате проезда в метро цифровым рублем.

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