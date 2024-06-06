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13:30, 6 июня 2024Экономика

Проезд в московском метро можно будет оплатить цифровым рублем

Москва и Банк России договорились об оплате проезда в метро цифровым рублем

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Проезд в московском метро можно будет оплатить цифровым рублем. Соответствующее соглашение о возможности оплаты транспорта подписали Мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампредседателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.

Договор между сторонами заключили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Как отметили представители мэрии столицы, ГУП «Московский метрополитен» одним из первых совместно с банком ВТБ принял активное участие в тестировании цифрового рубля.

Цифровой рубль должен стать альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Выпускать его будет Центральный Банк России, он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними.

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, сроки серьезного масштабирования цифрового рубля станут понятны не ранее 2025 года, а на переход к его массовому использованию россиянами уйдет от пяти до семи лет.

«Это будет естественный процесс, потому что принципиальным является выбор самих людей, бизнеса, это должно быть удобным для них», — сказала руководитель регулятора.

В конце 2023 года в рамках тестирования нового инструмента провели более 900 тысяч операций в 11 городах страны. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, «цифровой рубль сможет направляться на кредитование, в том числе инвестиционных проектов».

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      Вячеслав Агапов
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