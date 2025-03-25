В российском городе глыба льда обрушилась на двух школьниц

В Архангельске на двух школьниц обрушилась глыба льда с крыши дома

В Архангельске на двух школьниц обрушилась ледяная глыба с крыши дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 23 марта, в центре города: на девочек 10 и 11 лет с крыши дома, в котором расположено кафе, упала наледь. В результате пострадавшие получили ушибы.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых предстоит установить обстоятельства происшествия. Производится сбор доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В заключение в СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу подчеркнули, что много раз обращались к управляющим компаниям и другим организациям, чтобы те приняли все возможные меры для предотвращения падения снега и льда на местных жителей.

Накануне стало известно, что в Комсомольске-на-Амуре глыба льда с крыши обрушилась на семилетнего мальчика.