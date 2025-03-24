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13:57, 24 марта 2025Экономика

Глыба льда рухнула на семилетнего ребенка в российском городе

В Комсомольске-на-Амуре глыба льда с крыши рухнула на 7-летнего ребенка
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Комсомольске-на-Амуре глыба льда с крыши рухнула на семилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали с травмами, сообщает прокуратура Хабаровского края в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 марта, на улице Парижской коммуны. Наледь с крыши упала на семилетнего мальчика. Прибывшие на место медики диагностировали ребенку ушиб мягких тканей и оказали необходимую помощь.

Краевая прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Ведомство оценит, были ли нарушения в работе управляющей компании и других ответственных за падение наледи лиц.

Ранее глыба льда с крыши рухнула на восьмилетнюю жительницу Барнаула. Школьница вместе с одноклассниками проходила мимо дома по улице Германа Титова, 17 — в этот момент на голову девочке упала наледь. Прибывшие на место медики диагностировали пострадавшей ушиб головы.

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