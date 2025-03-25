В российском городе обнаружили магазин пива посреди детской площадки

В подмосковных Люберцах появился магазин пива на детской площадке

В подмосковных Люберцах появился пивной магазин на детской площадке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русской общины».

Местные жители пожаловались, что «наливайка» находится среди детских каруселей и песочниц. Теперь общественники пытаются выяснить, кто и почему разрешил открыть торговую точку, проигнорировав действующее законодательство.

В декабре 2024 года руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский призвал поднять штрафы за спаивание детей в десять раз. Тем самым, уточнил юрист, будет ужесточено наказание за пропаганду алкоголя детям. Эксперт напомнил, что сейчас штраф за это правонарушение составляет от 1,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Такая сумма, отметил юрист, не является останавливающим фактором.