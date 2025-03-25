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13:50, 25 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе раскрыли пересылавшую на Украину деньги банду телефонных мошенников

Во Владикавказе раскрыли банду телефонных мошенников
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Во Владикавказе раскрыли банду телефонных мошенников, переводивших украденные у россиян деньги на Украину. Об этом во вторник, 25 марта в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, группировка обманывала людей под видом сотрудников банков и спецслужб. Она состояла из трех структурных подразделений: кол-центры, смс-рассылки и финансовый отдел, который вел бухгалтерию и руководил финансовыми потоками.

Одни мошенники получали личные данные людей, другие обманом выманивали средства, третьи их перераспределяли. Силовикам удалось задержать 24-летнего мужчину из группы смс-рассылки, которая действовала в Северной Осетии. Возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве, краже, неправомерном доступе к информации и распространении вредоносных программ.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили новый способ защиты россиян от финансовых злоумышленников.

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