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15:53, 25 марта 2025Силовые структуры

В СК раскрыли число пропавших в 2024 году детей

СК: В 2024 году следователи получили сообщения о пропаже свыше 5 тыс. детей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

За 2024 год следователи получили сообщения о пропаже более пяти тысяч детей. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, передает «Ленте.ру» информационный центр ведомства.

По словам Бастрыкина, оперативно удалось установить местонахождение 99,5 процента пропавших несовершеннолетних. Он подчеркнул, что поиски по горячим следам часто помогали предотвратить более тяжкие последствия. Глава СК также отметил роль взаимодействия с волонтерами и добровольческими поисковыми отрядами.

Ранее сообщалось, что в Москве 15-летняя местная жительница пропала из-за влияния телефонных мошенников. Ее ищут.

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