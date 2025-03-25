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14:57, 25 марта 2025Силовые структуры

В Москве под влиянием телефонных мошенников пропала школьница

В Москве 15-летняя девочка пропала из-за влияния телефонных мошенников
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве 15-летняя местная жительница пропала из-за влияния телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

25 марта к следователям обратилась женщина с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее дочери-подростка. Следователи возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Жителей города просят сообщить о любой информации о пропавшей в cледственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления СК.

24 марта школьница ушла из дома, расположенного на улице Черемушки в Новой Москве, в неизвестном направлении. Предварительно правоохранители выяснили, что подросток общалась с телефонными аферистами.

19 марта неизвестные похитили 15-летнюю школьницу в городе Ачинск Красноярского края. Немного позже родителям девочки пришло видео, на котором их дочь запечатлена на фоне кладбища. Спустя несколько часов школьницу нашли на съемной квартире в соседнем городе Назарово.

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