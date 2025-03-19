Под Красноярском неизвестные похитили 15-летнюю школьницу. Ее родителям отправили видео с кладбища и требуют полмиллиона рублей

Более 150 сотрудников полиции ищут пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьницу

Неизвестные похитили 15-летнюю школьницу в городе Ачинск Красноярского края. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту, девочку ищут около 150 правоохранителей и волонтеров.

В полицию обратилась мать подростка. Она рассказала, что та ушла из дома днем накануне, после чего перестала выходить на связь. Немного позже родителям девочки пришло видео, на котором их дочь запечатлена на фоне кладбища.

За подростка требуют выкуп в полмиллиона рублей

На ролике девочка по имени Даша сообщает, что похитители требуют за ее освобождение 500 тысяч рублей. В слезах она просит прощения перед «дядей Юрой по прозвищу Комар» и заявляет, что якобы позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей «под предлогом бронежилетов».

Далее она извиняется перед «Вагнером». Видео заканчивается после того, как она говорит, что за ней приехал «дядя Сережа» и забирает ее с собой.

Утром в среду, 19 марта, девочка вновь вышла на связь через похитителей. Появилось видео, на котором она сообщает, что с ней все хорошо и что она очень соскучилась по родителям. В это время она плачет.

«Я просто хочу, чтобы компенсировали то, что забрала, и моральный ущерб (...) Все условия озвучены родителям», — объявили свои требования похитители. Они находятся в контакте с родителями девочки, однако никаких новых требований не выдвигают.

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

В деле может быть украинский след

Как сообщает источник RT в правоохранительных органах, у следствия есть несколько версий случившегося. Среди них — украинский след, обман девушки мошенниками и инсценировка похищения ради денег.

На данный момент в квартире девочки ведутся следственные мероприятия. Также силовики общаются с друзьями похищенной. О семье школьницы известно, что она живет в достатке. Ссор между родственниками в последнее время не было.

Приметы похищенной: рост 175 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза и худощавое телосложение. Она была одета в белый пуховик с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки

Похитителям несовершеннолетней грозит наказание до 12 лет лишения свободы по части 2 статьи 126 УК России.