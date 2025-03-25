DOGE: В США признали смерть семи миллионов американцев старше 120 лет

За последние три недели в США признали смерть порядка семи миллионов американцев старше 120 лет, которые по ошибке числились живыми. Об этом сообщает Департамент государственной эффективности (DOGE) в своем аккаунте социальной сети X.

«За последние три недели Служба социального обеспечения проводила крупную очистку своих данных. Теперь примерно семь миллионов владельцев номеров социального страхования, обозначенных как старше 120 лет, были указаны умершими», — отмечается в заявлении ведомства.

При этом департамент уточняет, что работа по исправлению статистики настоящей численности населения США не завершена. Предполагается, что будет рассмотрена судьба еще порядка 5 миллионов американцев, которых уже может не быть в живых.

17 февраля руководитель DOGE, американский миллиардер Илон Маск обратил внимание, что количество американцев, получающих социальные пособия (394 миллиона человек, значительно превышает численность населения страны (334 миллиона человек). Он подчеркнул, что этот факт является «крупнейшим мошенничеством в истории США».