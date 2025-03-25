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16:15, 25 марта 2025Ценности

Внешность 38-летней Линдси Лохан на новом фото вызвала ажиотаж в сети

Мария Винар

Фото: @lindsaylohan

Американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды Линдси Лохан показала новое фото и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда «Дрянных девчонок» и «Чумовой пятницы» предстала перед камерой с объемной укладкой и ярким макияжем. При этом на размещенном кадре видно, что знаменитость немного осветлила пряди.

Поклонники оценили внешность Лохан после преображения в комментариях под постом, который набрал 398 тысяч лайков. «Лучшее возвращение всех времен», «Божественная красота», «Прекрасно выглядишь!», «Ты идеальна», «Наша великолепная королева», «После падения каждый может встать», — высказывались они.

В ноябре прошлого года Линдси Лохан раскрыла секреты красоты. Актриса призналась, что уделяет повышенное внимание уходу за кожей: после пробуждения она прикладывает к лицу холодное полотенце, после чего наносит увлажняющий крем или сыворотку.

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