Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его планы выделить Украине новую военную помощь. Об этом политик написал в своем аккаунте социальной сети Х.
«Тревога! Макрон только что объявил, что завтра вечером примет президента Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце и вручит ему новый чек! (...). Ни одного евро, никакого оружия, ни одного солдата для Украины! Мир скорее!» — написал он.
Филиппо также сыронизировал над заявлением Елисейского дворца о том, что Париж намерен усилить военную и финансовую поддержку Киева. Он пошутил, что подобные инициативы являются «действительно высшим приоритетом Франции» и призвал остановить «эту зловещую затею».
21 марта лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрона необходимо отстранить от власти из-за введения граждан в заблуждение относительно «российской угрозы». Он также отметил, что Украину необходимо демилитаризировать, как того хотел бывший французский лидер Жак Ширак.