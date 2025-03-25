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20:52, 25 марта 2025Мир

Во Франции жестко отреагировали на планы Макрона по Украине

Политик Филиппо раскритиковал Макрона за планы выделить Украине новую помощь
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Robert Pratta / Reuters

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его планы выделить Украине новую военную помощь. Об этом политик написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Тревога! Макрон только что объявил, что завтра вечером примет президента Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце и вручит ему новый чек! (...). Ни одного евро, никакого оружия, ни одного солдата для Украины! Мир скорее!» — написал он.

Филиппо также сыронизировал над заявлением Елисейского дворца о том, что Париж намерен усилить военную и финансовую поддержку Киева. Он пошутил, что подобные инициативы являются «действительно высшим приоритетом Франции» и призвал остановить «эту зловещую затею».

21 марта лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрона необходимо отстранить от власти из-за введения граждан в заблуждение относительно «российской угрозы». Он также отметил, что Украину необходимо демилитаризировать, как того хотел бывший французский лидер Жак Ширак.

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