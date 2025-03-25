Военблогер рассказал об успехах армии России на трех направлениях

Военблогер Подоляка: Армия России достигает успехов на трех направлениях фронта

Российские подразделения продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Сегодня очень шумно на новопавловском направлении, где наши части пошли вперед на прорыв последней перед Днепропетровской областью линии обороны противника», — сообщил военблогер.

По его словам, армия России вместе с тем достигает успехов в ходе наступления на населенный пункт Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Подоляка также отметил проблемы, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сумском направлении.

Ранее стало известно, что российские военные продвигаются в Сумской области в районе населенных пунктов Басовка и Владимировка. Подоляка связал успехи армии России с давлением на украинские подразделения в районе пограничного пункта пропуска «Суджа».