Военкор показал снаряды с посланием ВСУ

Военкор Коц опубликовал фото снарядов с посланием ВСУ

Военкор Александр Коц показал снаряды с посланием Вооруженным силам Украины (ВСУ). Фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его данным, российские военнослужащие 810-й бригады наносят артиллерийские удары по позициям противника в отместку за смерть военных корреспондентов, в частности, журналиста «Известий» Александра Федорчака. Об этом свидетельствуют надписи на снарядах: «За Федорчака и военкоров».

«Артиллеристы 810-й бригады насыпают по противнику за [смерть] военкоров», — написал Коц.

Федорчак, а также оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели попали под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом стало известно утром во вторник, 25 марта. Спасти их не удалось. В Москве произошедшее назвали терактом.