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09:46, 25 марта 2025Бывший СССР

Военкор снял противостояние солдат ВС России и БПЛА ВСУ

Журналист Ланкастер показал кадры сбития БПЛА ВСУ огнестрельным оружием
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Американский видеоблогер и независимый журналист Патрик Ланкастер снял кадры противостояния солдат Вооруженных сил Российской Федерации и украинского беспилотника, следовавшего за машиной, в которой ехал журналист. Видео публикует военкор Дмитрий Стешин.

На кадрах видно, как один из военнослужащих замечает летящий позади автомобиля БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего по нему открывается огонь из огнестрельного орудия. После сбития беспилотника в машине начинаются радостные возгласы.

«Дорогому коллеге Патрику Ланкастеру не просто повезло, это парни, которые ехали с ним, следили за небом и были готовы отбиваться от дрона и победили», — прокомментировал видео Стешин.

Ранее Ланкастер заявил, что многие жители в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине ждали прихода России. Ланкастер, посетивший зону СВО, заметил, что подавляющее большинство жителей Мариуполя — русские.

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