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17:24, 24 мая 2024Интернет и СМИ

Посетивший зону СВО журналист из США заявил об ожидающих Россию местных жителях

Журналист Ланкастер: многие жители в зоне СВО ждут прихода российских войск
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Американский журналист Патрик Ланкастер заявил, что многие жители в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине ждали прихода России. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Ланкастер, посетивший зону СВО, заметил, что подавляющее большинство жителей Мариуполя — русские. «Они говорят, что ждали прихода России», — заявил он.

То же самое журналист из США сказал и о жителях Авдеевки. Местные, по словам Ланкастера, ждали Россию почти десять лет. Он подчеркнул, что жители этих населенных пунктов — этнически русские, несмотря на их украинские паспорта.

Также Ланкастер утверждает, что жители населенных пунктов в зоне СВО не хотели бы быть частью украинского государства.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией. По его словам, украинская армия плохо подготовлена и страну ждет сокрушительное поражение. Он добавил, что конфликт Киева и Москвы может быть урегулирован только дипломатическим путем.

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