Врач указала на кажущийся безобидным первый признак опасной болезни курильщиков

Терапевт Чернышова: Кашель курильщика может быть первым признаком ХОБЛ

Так называемый «кашель курильщика» может быть одним из первых симптомов хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. В беседе с aif.ru она указала на этот кажущийся курильщикам безобидный признак опасного заболевания.

Первыми признаками ХОБЛ, уточнила Чернышова, можно считать кашель с мокротой и одышку. «Многие считают это безобидным следствием курения. Однако это первый звонок к развитию тяжелого заболевания», — предупредила врач.

ХОБЛ может развиться из-за работы с пылью или иными вредными частицами в воздухе, а также из-за недостаточного питания и дефицита витамина С, уточнила доктор. Человек с этим диагнозом должен бросить курить на любой стадии заболевания — от этого зависит, сколько еще лет он проживет.

Кроме того, при ХОБЛ нужно много двигаться и заниматься физическим трудом — чем меньше человек двигается, тем быстрее у него ограничивается физическая активность, предупредила Чернышова. «Конечно, пациент должен получать адекватное лечение, назначенное ему врачом, соблюдать все рекомендации и всеми силами избегать обострений заболеваний, потому что каждое обострение уносит часть легочной ткани и ухудшает течение заболевания», — констатировала терапевт.

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