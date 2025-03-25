Выигрыш в лотерею помог медработнице из Перми осуществить смелую мечту

Медик из Перми выиграла миллион в лотерею и покорила Килиманджаро

Жительница Пермского края по имени Вера, работающая в сфере медицины, выиграла в лотерее миллион рублей и раскрыла, на что потратила деньги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз лотереи.

Неожиданный приз помог ей осуществить давнюю мечту — подняться на вершину Килиманджаро. Отмечается, что обычно россиянка покупала лотерейные билеты только в подарок близким, сама же участия в розыгрышах не принимала. Однажды, находясь на почте с подругой, они решили испытать удачу и купили билеты, выиграв по 200 рублей. После этого победительница обратилась за советом к сыну, как вывести деньги, а он предложил потратить их на новые лотерейные билеты. Один из них оказался счастливым — благодаря ему Вера стала миллионером.

Прежде чем отправиться на восхождение, женщина основательно подготовилась: увеличила физическую активность, много ходила, поднималась пешком на 21-й этаж, тренировалась в бассейне.

«Мне кажется, для меня все было сложно. У меня не было опыта походов, поэтому многие удивлялись, что я решилась сразу на шеститысячник», — призналась россиянка, добавив, что, добравшись до вершины, она не смогла сдержать слез от переполнявших ее эмоций.

Самым ярким впечатлением путешествия стали знакомства — с попутчиками, местными жителями и членами группы. Теперь Вера мечтает пройти знаменитый паломнический маршрут в Испании — Путь Святого Иакова.

По ее словам, главное — не бояться мечтать и верить в удачу. «Всем — да и себе тоже — я желаю выигрывать, удачи и везения», — заключила Вера.

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