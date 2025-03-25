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07:19, 25 марта 2025Силовые структуры

Задержали совершившего по указанию мошенников поджог электроподстанции россиянина

На Алтае задержали совершившего по указанию мошенников поджог электроподстанции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

На Алтае задержали совершившего по указанию мошенников поджог электроподстанции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлёкшее причинение значительного имущественного ущерба») УК РФ.

По данным ведомства, в марте 20-летний местный житель пострадал от телефонных мошенников, он оформил кредит на 200 тысяч рублей и перевел им деньги. После чего ему сообщили, что эти средства пойдут на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начали угрожать уголовным преследованием по статье о государственной измене.

Преступники предложили ему вернуть деньги, но взамен он должен был поджечь электростанцию в Горно-Алтайске. Он согласился и вечером 20 марта пришел на место, где облил моторным маслом и бензином один из распределительных щитов, после чего поджег и скрылся.

Пожар удалось оперативно ликвидировать, но это вызвало отключение электричества в нескольких районах города. Сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД и регионального ФСБ удалось установить и задержать подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что подрыв газоизмерительной станции «Суджа» квалифицировали как теракт.

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