Зеленский обвинил Россию в манипуляциях в переговорах с США

Зеленский обвинил Россию в желании обмануть США и весь мир

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «манипуляциях» в переговорах с США и желании «обмануть весь мир». Об этом украинский лидер заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

Под «манипуляцией» Зеленский подразумевает предложение России снять санкции с российского сельскохозяйственного экспорта в рамках заключения перемирия на море.

«Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников (США), и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там сказано. И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта», — заявил Зеленский.

Ранее Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.