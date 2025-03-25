Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:28, 25 марта 2025Бывший СССР

Зеленский обвинил Россию в манипуляциях в переговорах с США

Зеленский обвинил Россию в желании обмануть США и весь мир
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «манипуляциях» в переговорах с США и желании «обмануть весь мир». Об этом украинский лидер заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

Под «манипуляцией» Зеленский подразумевает предложение России снять санкции с российского сельскохозяйственного экспорта в рамках заключения перемирия на море.

«Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников (США), и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там сказано. И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта», — заявил Зеленский.

Ранее Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль и Белый дом раскрыли договоренности по Черному морю. Они вступят в силу при одном условии

    Карпин оценил разгромную победу сборной России над Замбией

    Ушла из жизни озвучивавшая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши» актриса

    Стало известно об ожесточенных боях в Белгородской области

    Трамп оценил возможность смягчения антироссийских санкций

    Трамп заявил о подключении других стран к договоренностям по Черному морю

    Израильский тренер Замбии понадеялся на скорое возвращение сборной России на мировую арену

    В Китае назвали возможным приказ Зеленского подорвать украинские АЭС

    В Британии раскритиковали соглашение России и США о Черном море

    Зеленский обвинил Россию в манипуляциях в переговорах с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше